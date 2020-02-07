حجة الاسلام صدّيقي يشيد بجهود حرس الحدود في صون امن البلاد

وفي كلمته التي القاها مساء الخميس خلال مراسم احياء الذكرى الاولى لاستشهاد المدافعين عن امن البلاد خلال الهجوم الارهابي الذي وقع العام الماضي في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران، قال صدّيقي، انه لو لم يكن الدفاع عن حدود البلاد لدمر التكفيريون مساجدنا وقواعدنا الثقافية.

واعتبر امام صلاة الجمعة الموقت في طهران، الامن في سوريا والعراق واليمن بانه بمثابة الامن في ايران وقال، ان الشهيد سليماني دافع في سوريا واطاح بمخطط اميركا وحوّل امل السعودية والامارات الى ياس وبالتالي وفى بوعده بدحر داعش في المنطقة.

يذكر ان هذه المراسم جاءت احياء لذكرى شهداء العملية الارهابية التي نفذتها عصابة ما يسمى بـ "جيش العدل" التكفيرية في مينة خاش والتي استشهد خلالها 27 من حرس الحدود للفرقة 14 "الامام الحسين (ع)" التابعة للحرس الثوري.

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