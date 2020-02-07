العميد نقدي: لا سبيل لبناء الحضارة الاسلامية سوى طرد اميركا من المنطقة

وفي كلمته الخميس في حشد من الاساتذة والطلبة الجامعيين في الجامعة الاسلامية الحرة بمدينة رودهن شرق طهران قال العميد نقدي، ان مسيرة الديمقراطية وسيادة الشعب الدينية تتحقق في البلاد بالمعنى الحقيقي للكلمة وبغية بناء الحضارة الاسلامية لا سبيل سوى طرد اميركا من المنطقة وزوال اسرائيل.

واضاف، اننا اليوم نمنلك اقوى جيش وقوات مسلحة على مستوى المنطقة وواحدة من اقوى الجيوش على مستوى العالم في حين لم يكن الامر كذلك في الماضي وكنا معتمدين على الدول الاخرى.

واعتبر اميركا بانها دولة مفلسة وهي اليوم تجاهلت كل اتفاقياتها الاقتصادية من اجل انتاج الصلب والالمنيوم (مضاعفة التعرفة الجمركية على واردات الصلب والالمنيوم).

انتهى ** 2342