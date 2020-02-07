وزير الطاقة الايراني: طاقة توليد الكهرباء في البلاد ستبلغ 88 الف ميغاواط

وفي تصريح ادلى به للقناة الثانية في التلفزيون الايراني اشار اردكانيان الى النمو الحاصل في البلاد في مجال انتاج الطاقات المتجددة وقال، ان طاقة توليد الكهرباء في البلاد تبلغ الان اكثر من 12 ضعف ما كان عليه في بداية الثورة (1979).

واضاف، ان طاقة البلاد في مجال توليد الكهرباء متزايدة ونتوقع ان تبلغ اكثر من 88 الف ميغاواط.

واشار الى ان تغطية المدن والقرى في ايران بالكهرباء تبلغ 100 بالمائة وهو رقم اعلى من المعدل العالمي، لافتا الى ان هذا الانجاز تحقق في الظروف الصعبة والحظر الاقتصادي.

ونوه الى انه يتم الان بناء 9 سدود في البلاد سنويا كمعدل وقال، ان عدد سدود البلاد كان 19 سدا في بداية الثورة فيما يبلغ عددها الان 182 سدا ومن المتوقع ان يصل العدد الى 214 سدا (حتى نهاية فترة الحكومة الحالية في العام 2021).

وقال اردكانيان ان نفوس بلادنا ارتفعت بمقدار 2.3 ضعف ما كان عليه بداية الثورة فيما ارتفع توليد الكهرباء الى 12 ضعفا وسدود البلاد نحو 10 اضعاف ومراكز تنقية المياه 6 اضعاف ومراكز تنقية مياه الصرف الصحي 58 ضعفا.

انتهى ** 2342