السفير الايراني الجديد يقدم اوراق اعتماده للرئيس التونسي

واضافت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بانه اجرى شيباني في اللقاء مع الرئيس التونسي محادثات في القصر الرئاسي بهذا البلد.

وتمني سعيد في اللقاء النجاح للسفير الايراني الجديد وقال آمل ان ينجحنا الله في تحقيق مصالح البلدين.

ووصل السفير الايراني الجديد لدى تونس محمد رضا رؤوف شيباني 21 دسامبر /كانون الاول الى تونس ليبدأ مهامه الدبلوماسية في هذا البلد.

يأتي ذلك بعد مرور 7اشهر على نهاية مهام السفير الايراني السابق لدى تونس "حجة الاسلام مصطفى بروجردي".

وخلال اللقاء بين السفير "شيباني" قبل مغادرته الى تونس مع رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، اكد الرئيس روحاني ضرورة توسيع نطاق العلاقات اكثر فأكثر بين البلدين ولا سيما في المجالات الاقتصادية وتعزيز حضور القطاع الخاص الايراني في الاسواق التونسية.

وشغل شيباني قبل مهامه الجديدة في تونس، رئيسا لمكتب حماية المصالح الايرانية في مصر، وايضا سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان خلال حرب الـ 33 يوما ضد الكيان الصهيوني، كما كان مساعدا لوزير الخارجية في شؤون الشرق اوسطية، وسفير ايران لدى سوريا.

انتهى** 1453**