السفیر الایرانی لدى بكين: الصين ستهزم فيروس كورونا

واضاف "محمد كشاورززاده "اليوم الجمعة في مقطع فيديو نشر على موقع جريدة الشعب الصينية ان انتشار فيروس كورونا في الصين ومواجهة الشعب والحكومة الصينية مع كورونا في بداية العام الصيني الجديد قد جعلنا نشعر احاسيس مختلفة في مهرجان الربيع هذا العام.

واعرب عن اعتقاده بان الشعب الصيني الذي يتمتع بحضارة يبلغ تاريخها 5 الاف عام يتمكن من التغلب على هذه المشكلة.

واشار الى صعوبة مكافحة كورونا واشاد بجهود الحكومة الصينية في مكافحة الفيروس وقال ان ايران حكومة وشعبا لن تتوانى عن بذل جهود للتعاون مع الحكومة الصينية التي تصرفت لحد الان بمسؤولية ونجاح في مواجهة هذا الفيروس.

وادى تفشي فيروس كورونا لغاية الان إلى موت اكثر من 400 في الصين واصابة آلاف اخرين في الصين والبعض الاخر في خارجها.

انتهى** 1453**