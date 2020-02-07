واعظی: البلاد اصبحت ورشة تصنيع كبيرة

وقال واعظي اليوم الجمعة في مراسم بدء العمليات التنفيذية ل 256 مشروعا اعماريا واقتصاديا وتشغيليا في مدينة كنبدكاووس الواقعة بشرق محافظة كلستان ان الحكومة تعمل اليوم بالتعاون مع القطاع الخاص للتطوير والاعمار وتوفير فرص العمل والرخاء للشعب.

واعتبر الهدف الرئيسي للحكومة توفير الرخاء للشعب والى جانبه ادرجت التخطيط لتحقق خطة التنمية الشاملة للبلاد خاصة المحافظات والمناطق اقل نموا والمحرومة بما فيها محافظة كلستان في جدول اعمالها منذ عام 2014 لحد الان وتستخدم جميع طاقاتها والكوادر الانسانية المتخصصة لتحققها.

واكد رئيس مكتب الرئاسة الايرانية ضرورة المشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية يوم 11 فبراير والانتخابات البرلمانية في 21 منه وقال، انني متفائل بمشاركة شعبية واسعة في هذه الظروف للبلاد على المستويين الاقليمي والدولي وكذلك تزامن اربعينية الشهيد سليماني مع 22 بهمن (11 شباط /فبراير ذكرى انتصار الثورة الاسلامية عام 1979.

انتهى** 1453**