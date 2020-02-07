خبير عراقي: "صفقة القرن" هي بالاساس صفقة ضد المقاومة

وقال الجبوري في حوار خاص مع مراسل "ارنا" في بغداد، ان "صفقة القرن المشؤومة التي بدأت خطواتها الاولى في الربيع الاسود وعش الدبابير ومن ثم جاءت صفقة القرن التي سعى لها امريكا والكيان الصهيوني واذنابهم من الدول الخليجية ومن يتآمرون اليوم على تقسيم المنطقة".

وأضاف "صفقة القرن ولدت ميتة لان معظم الدول العربية والاسلامية لن توافق عليها وهي بالاساس صفقة ضد محور المقاومة، لكن محور المقاومة الان هو الاقوى كما كان في كل الاوقات التي مضت".

وأشار الجبوري الى ان "هذه الصفقة فشلت منذ مقاطعة مؤتمر المنامة التآمري ومنذ الخطاب الذي القاه وزير الخارجية العراقي في مؤتمر السعودية، واعلن بشكل صريح وشجاع عدم موافقة العراق على المتاجرة بالقضية الفلسطينية، ولم يصفق العراق ولم يسمح بتمرير المؤامرة على الشعب الفلسطيني".

وأكد على ان "هذه الصفقة المشؤومة لها مسببات كثيرة وتداعيات، والكيان الصهيوني هو الرابح الاول في هذه الصفقة، لكن بفضل المقاومة ومحورها لم يتم انجاح هذه الصفقة ولم يتم تحقيق أي تقدم في هذا المجال".

انتهى** ع ص