امامي كاشاني :صفقة القرن فضحت امريكا

واعتبر امامي كاشاني في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بطهران اعتبر الصهاينة لصوصا احتلوا بيوت الفلسطينيين ويعتزمون إضفاء الشرعية على هذا الاحتلال والسرقة من خلال تنفيذ صفقة القرن.

وأكد أن مشروع صفقة القرن لن تكون سوى فضيحة للولايات المتحدة وستكون دون جدوى وشدد انها تعكس مدى اذلال وشرارة أمريكا والكيان الصهيوني.

وهنأ خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله "محمد امامي كاشاني" حلول عشرة الفجر المباركة واكد انه لولا انتصار الثورة الإسلامية لسيطرت أميركا والكيان الصهيوني على العالم الإسلامي.

وأكد آية الله امامي كاشاني ان انتصار الثورة الاسلامية في 11 فبرایر/شباط 1979 كان حدثا تاريخیا حقق أهداف الأنبياء والاولياء في تاريخ البشرية.

وقال: علينا أن ننظر الى مرحلة ما قبل الثورة وماذا كان يحدث في ايران والدول العربية والإسلامية.

واضاف امام جمعة طهران المؤقت: لولا 11 فبراير/شباط (انتصار الثورة الاسلامية) لسيطرت اميركا والكيان الصهيوني على العالم الاسلامي، وكانت بلادنا في قبضة الاميركان والصهاينة من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والاخلاقية.

واشار امامي كاشاني الى ان الصهاينة لايسعون فقط الى انشاء كيان من النيل إلى الفرات فحسب بل يسعون للسيطرة على مناطق أخرى.

واكد خطيب جمعة طهران على اهمية الانتخابات ومشاركة الشعب الايراني فيها وقال إن الشعب الإيراني سيذهل العدو بإقباله على مراكز الاقتراع.

انتهى** 1453

