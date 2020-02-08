9 ميداليات ملونة حصاد ايران في مسابقات كرة الريشة ببطولة فجر الدولية

وحصد المنتخب الوطني الايراني للسيدات في ختام المسابقات التي جرت في صالة الشهيد أية الله دستغيب بمدينة شيراز (جنوب) الميداليتين الذهبيتين والفضيتين وخمس برونزيات.

وبدأت الدورة التاسعة والعشرين من بطولة "فجر" الدولية لكرة الريشة الطائرة يوم الثلاثاء 4 فبراير في شيراز بمشاركة 14 فريقا من إيران ودول أخرى.

وشارك في البطولة 28 لاعبا في فئتي الرجال و النساء من كندا والمكسيك وأمريكا وأفغانستان وبلجيكا وبلغاريا وسلوفاكيا والنمسا والهند وباكستان والعراق وأوكرانيا وإيران.

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