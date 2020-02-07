كاتب عراقي: على رئيس الوزراء المكلف التعهد باخراج القوات الامريكية من العراق

وأكد العزاوي خلال حوار خاص مع مراسل وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا"، انه "بعد اكثر من 120 يوما من الاحتجاجات في العراق والتي عطلت وشلت مرافق الدولة، وبعد ان انعطفت التظاهرات عن مسارها السلمي واخذت منحى خطيرا جدا بقطع الشوارع واغلاق المدارس وشل المرافق العامة في البلاد، اصبح لزاما علينا ان نقبل ولكن، ان نرى ونراقب عن كثب اداء رئيس الوزراء المكلف السيد محمد علاوي مع كابينته المفترضة التي ستعرض امام البرلمان العراقي".

وأشار الى انه "امام رئيس الوزراء المكلف امتحان عسير جدا، وهو كيف ترضى الكتل السياسية به، هناك كتل سياسية لاترضى ان تمرر هذه الامور دون ان تاخذ مناصب او وزارات، الكتل السياسية السنية والكردية لاترضى ان لا تخرج بشيء، فكيف سيمرر السيد علاوي كل هذه الامور؟ بلا شك سوف لايكون هذا امرا سهلا بالنسبة له".

وتابع العزاوي "هناك نقطة مهمة اخرى يجب ان يمررها رئيس الوزراء المكلف داخل البرلمان العراقي، فعليه ان يتعهد باخراج القوات الامريكية من البلاد"، لافتا "كما عليه ان يطبق الاتفاقية العراقية-الصينية التي ابرمها السيد عبدالمهدي مع الجانب الصيني بعد زيارته للصين واجرائه سلسلة لقاءات مع القيادات الصينية، وشدد على انه "يجب ان يفعل رئيس الوزراء المكلف هذه الاتفاقية المهمة باعتبارها اتفاقية يمكن ان تخرج العراق من شرنقة وعباءة الامريكان".

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