وزير الصحة الايراني: اختبار كورونا للمسافرين الاجانب في الحجر الصحي كان سلبيا

وكتب نمكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" الجمعة، انه خلال الايام الاخيرة كان هنالك عدد من المسافرين الاجانب المشكوك باصابتهم بمرض كورونا حيث تم عزلهم ووضعهم في الحجر الصحي.

واضاف، اليوم وبعد اجراء مختلف الاخبارات بشانهم تبين خلوهم من الفيروس لحسن الحظ.

يذكر ان فيروس كورونا اجتاح الصين يناير الماضي وادى حسب احدث تصريح للمسؤولين الصينيين الى وفاة 630 شخصا لغاية الان في الصين، وكانت بؤرة المرض هي مقاطعة هوبي ومركزها ووهان.

كما ظهرت حالات الاصابة بالمرض هذا في العديد من الدول منها اميركا واستراليا وتايلندا وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان والسويد واسبانيا وفرنسا والامارات.

وادى المرض الى حالتي وفاة فقط خارج الصين وكان في الفلبين وهونغ كونغ.

انتهى ** 2342