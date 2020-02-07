٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83665014
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وزير الصحة الايراني: اختبار كورونا للمسافرين الاجانب في الحجر الصحي كان سلبيا

وزير الصحة الايراني: اختبار كورونا للمسافرين الاجانب في الحجر الصحي كان سلبيا

طهران / 7 شباط /فبراير/ارنا- اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي بان اختبار مرض كورونا جاء سلبيا لعدد المسافرين الاجانب الذين وضعوا في الحجر الصحي لاحتمال اصابتهم بالمرض.

وكتب نمكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" الجمعة، انه خلال الايام الاخيرة كان هنالك عدد من المسافرين الاجانب المشكوك باصابتهم بمرض كورونا حيث تم عزلهم ووضعهم في الحجر الصحي.

واضاف، اليوم وبعد اجراء مختلف الاخبارات بشانهم تبين خلوهم من الفيروس لحسن الحظ.

يذكر ان فيروس كورونا اجتاح الصين يناير الماضي وادى حسب احدث تصريح للمسؤولين الصينيين الى وفاة 630 شخصا لغاية الان في الصين، وكانت بؤرة المرض هي مقاطعة هوبي ومركزها ووهان.

كما ظهرت حالات الاصابة بالمرض هذا في العديد من الدول منها اميركا واستراليا وتايلندا وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان والسويد واسبانيا وفرنسا والامارات.

وادى المرض الى حالتي وفاة فقط خارج الصين وكان في الفلبين وهونغ كونغ.

انتهى ** 2342

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