٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٢:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83665062
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الصين تشكر ايران لتزويدها بكمامات طبية

الصين تشكر ايران لتزويدها بكمامات طبية

بكين / 8 شباط / فبراير /ارنا- وجهت المتحدثة باسم الخارجية الصينية "هوا تشون اينغ" الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لتزويدها الصين بكمامات طبية في سياق اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة الصينية بان ايران ارسلت لغاية الان 3 ملايين كمامة طبية الى الصين واعلنت استعدادها لتقديم المزيد من المساعدات الصحية والطبية.

واشارت "تشون اينغ" الى تصريح وزير الخارجية الايراني بان الصين اتخذت تدابير مؤثرة وحازمة للسيطرة على فيروس كورونا ، واعتبرت ذلك مؤشرا للصداقة العريقة والتقليدية بين الشعبين والبلدين.

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية انه الى جانب ايران قدمت 20 دولة اخرى مساعدات طبية للصين.

يذكر ان فيروس كورونا الذي بدا بالانتشار من مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية في كانون الاول /ديسمبر الماضي ادى الى اصابة نحو 31 الف شخص لغاية الان ووفاة 638 منهم وكانت حالات الوفاة بالمرض كلها في الصين ما عدا حالتين فقط في هونغ كونغ والفلبين.

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