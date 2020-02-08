تنمية التعاون بين ايران وباكستان في مجالي الاتصالات والتقنيات

وترأس الوفد الايراني المشارك في الاجتماع والورشة المشتركة مساعد وزير الاتصالات والتقنيات الايراني " سيد ستار هاشمي" ومن الجانب الباكستاني وكيل وزارة تقنية المعلومات والاتصالات " شعيب احمد صديقي" .
وبحث الجانبان خلال الاجتماع امكانيات البلدين في مجال تقنيات الاتصالات وسبل التعاون الثنائي وتنميتها .
وفي جانب اخر التقى سفير الجمهورية الايراني لدى اسلام اباد " سيد محمد حسيني " بوزيرة الانتاج الدفاعي الباكستاني السيدة " زبيدة جلال " وبحث الجانبان سبل التعاون الدفاعي بين البلدين .
كما بحث الجانبان التعاون الحدودي وكذلك تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية بين ايران وباكستان .
انتهى**م م**
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