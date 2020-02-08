تنمية التعاون بين ايران وباكستان في مجالي الاتصالات والتقنيات

طهران / 6 شباط / فبراير /ارنا- أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة، التوصل الى جميع تفاصيل الطائرة الاميركية المسيرة MQ-4 ، وقال، اننا قادرون على إبطال مفعول هذه الطائرة على بعد آلاف الكيلومترات.