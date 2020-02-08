٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٢١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83665639
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تنمية التعاون بين ايران وباكستان في مجالي الاتصالات والتقنيات

تنمية التعاون بين ايران وباكستان في مجالي الاتصالات والتقنيات

اسلام اباد / 8 شباط / فبراير/ ارنا – عقدت في مدينة اسلام اباد الباكستانية الورشة المشتركة الاولى للاتصالات والتقنيات بحضور خبراء من الجمهورية الاسلامية وباكستان وتم خلالها بحث سبل تنمية التعاون المشترك في هذه المجالات.

وترأس الوفد الايراني المشارك في الاجتماع والورشة المشتركة مساعد وزير الاتصالات والتقنيات الايراني " سيد ستار هاشمي" ومن الجانب الباكستاني وكيل وزارة تقنية المعلومات والاتصالات " شعيب احمد صديقي" .

وبحث الجانبان خلال الاجتماع امكانيات البلدين في مجال تقنيات الاتصالات وسبل التعاون الثنائي وتنميتها .

وفي جانب اخر التقى سفير الجمهورية الايراني لدى اسلام اباد " سيد محمد حسيني " بوزيرة الانتاج الدفاعي الباكستاني السيدة " زبيدة جلال " وبحث الجانبان سبل التعاون الدفاعي بين البلدين .

كما بحث الجانبان التعاون الحدودي وكذلك تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية بين ايران وباكستان .

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