قائد الثورة: علينا ان نكون اقوياء لنتجنب الحرب وننهي التهديدات

واستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي اليوم السبت جمعا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني بمناسبة الذكرى السنوية للبيعة التاريخية لضباط الجيش مع الامام الخميني الراحل(ره)في 8 شباط / فبراير 1979.

واعتبر سماحته في اللقاء البيعة التاريخية لضباط القوة الجوية للجيش مع الامام الخميني الراحل(ره)في 8 شباط / فبراير 1979بأنها تحققا للوعد الالهي وقال : اذا ساد في المجتمع ان الوعد الالهي لامحالة من تحققه وان يقوم المسؤلين يأداء مهامهم بفطنة وذكاء سيتم استبدال التهديدات الى فرص والحظر سيكون سببا لخلاص البلاد من اعتمادها على النفط وفي النهاية حل الكثير من المشاكل.

وبين سماحته ان الله تعالى ضرب نظام الشاه من نقطة لم يكن يتوقعها ودعم المؤمنين أيضا من حيث لم يتوقعوه؛ وهذا ما يسمى في الثقافة الإسلامية" الرزق من حيث لا يحتسب".

واشار قائد الثورة الاسلامية الى ان ايران كانت تواجه الحظر وقد اشتد هذا الحظر اليوم ، واصفا هذا الحظر بأنه جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة موضحا ان الأمر لا يدور حول الحظر الأمريكي، بل حول الحظر من قبل الآخرين نتيجة الإجبار. الأمريكيون يتواصلون بشكل مستمر مع سائر الدول بأن لا يجروا أي معاملات مع إيران.

وأكد قائد الثورة الاسلامية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حولت التهديدات الى فرص والاخطار الى منافع.

يتبع..