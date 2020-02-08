٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٣:٢٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83665872
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مساعد وزير خارجية روسيا : صفقة القرن غيرمجدية

مساعد وزير خارجية روسيا : صفقة القرن غيرمجدية

موسكو / 8 شباط / فبراير/ ارنا – اعتبر مساعد وزير خارجية روسيا " سيرغي فرشين" صفقة القرن التي طرحها ترامب بأنها غير مجدية ولايمكن ان تحقق اهدافها .

واضاف فرشين خلال لقائه سفير الجمهورية الاسلامية في روسيا " كاظم جلالي " ان هذه الصفقة وبسبب تعارضها مع القوانيين المدنية لايمكن ان تثمر في حل النزاع بين فلسطين اسرائيل .

واعرب فرشین عن تعازية باستشهاد الفریق سلیماني وکذلك سقوط الضحایا جراء حادث الطائرة الاوکرانیة وقال : ان الاجراء الامريكي الذي ادى الى استشهاد الفريق سليماني هو نقض صريح للقوانيين الدولية  وهو مدان .

وشدد مساعد وزير خارجية روسيا على استمرار تعاون بلده مع طهران وانقرة فيما يتعلق باجتماعات استانه .

 من جانبه شدد سفير الجمهورية الاسلامية في موسكو على عزم ايران لتنمية العلاقات مع روسيا وقال : ان الظروف الاقليمية تجعل تطوير التعاون الاقليمي بين ايران وروسيا  ضروريا .

واكد الجانبان خلال اللقاء على استمرار الحوار الثنائي فیما یتعلق بالقضایا الاقلیمیة مؤكدين على ضرورة مواصلة اللقاءات وفي جميع المستويات بهذا الشأن.

انتهى**م م**

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