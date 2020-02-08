وزير الطاقة : المفاوضات بشأن العضوية الدائمة في اتحاد اوراسيا ستبدأ قريبا

وفي تصريح للصحفيين اليوم السبت بطهران على هامش الملتقى الوطني بعنوان "دور المناطق الحرة الخاصة بالصادرات والترانزيت مع اوراسيا"، اوضح اردكانيان ان هناك 40 دولة بما فيها الهند والتي تسعى للحصول على العضوية في اتحاد اوراسيا؛ مضيفا ان ايران استطاعت ان تبني عضويتها في هذا الاتحاد ايضا.

ولفت وزير الطاقة الى مضي 3 اشهر على تاريخ انضمام ايران المؤقت الى الاتحاد الاوراسي؛ مبينا ان الاتفاق الموقع بين الجانبين من شانه تسهيل الظروف بالنسبة للمنتجين والمصدرين الايرانيين، وبما يلزم على ايران الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة لها في غضون الاعوام الثلاث القادمة كما ينصّ عليها الاتفاق.

وتابع، ان الفرص متاحة لايران ان تستعين بالطاقات البشرية وامكانيات القطاع الخاص لبناء علاقات ناجحة مع اتحاد اوراسيا، وبالتالي خفض جانب من ضغوط الحظر المفروضة ضد البلاد.

انتهى ** ح ع