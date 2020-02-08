وفي تصريح لمراسل "ارنا" بمحافظة جهار محال وبختياري (غرب) اليوم السبت، اشار ستاري الى ان تصدير المنتجات المعرفية محلية الصنع، شكّل اهم الانجازات المنبثقة عن هذه الفرص؛ مبينا ان حجم صادرات الشركات المعرفية الايرانية خلال العام الماضي (الايراني – انتهى في 20 اذار / مارس 2019) بلغ 90 الف مليار تومان (الدولار الواحد يساوي 4200 تومان حسب التسعيرة الرسمية)؛ مضيفا ان التقديرات تشير الى احتمال زيادة بنسبة 40 بالمئة في مجال الصادرات المعرفية خلال العام الحالي مقارنة بالعام المنصرم.
وتابع، ان احد اهم الانجازات الوطنية التي تبعث على الفخر والإعتزاز في هذا المجال، يعود الى التقدم الحاصل في مجالات النانو تكنولوجيا والخلايا الجذية والجو- فضائية.
انتهى ** ح ع
مساعد رئيس الجمهورية : الدبلوماسية العلمية اتاحت فرصا جديدة لتطوير الاقتصاد المعرفي داخل البلاد
پیشبینی میشود این حجم صادرات نسبت به سال گذشته از رشد بیش از ۴۰ درصدی برخوردار شود.
شهركرد / 8 شباط / فبراير / ارنا – قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري" : ان الحكومة كرّست الدبلوماسية العلمية من اجل توفير فرص جديدة وملحوظة على صعيد الاقتصاد المعرفي داخل البلاد.
وفي تصريح لمراسل "ارنا" بمحافظة جهار محال وبختياري (غرب) اليوم السبت، اشار ستاري الى ان تصدير المنتجات المعرفية محلية الصنع، شكّل اهم الانجازات المنبثقة عن هذه الفرص؛ مبينا ان حجم صادرات الشركات المعرفية الايرانية خلال العام الماضي (الايراني – انتهى في 20 اذار / مارس 2019) بلغ 90 الف مليار تومان (الدولار الواحد يساوي 4200 تومان حسب التسعيرة الرسمية)؛ مضيفا ان التقديرات تشير الى احتمال زيادة بنسبة 40 بالمئة في مجال الصادرات المعرفية خلال العام الحالي مقارنة بالعام المنصرم.
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