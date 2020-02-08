مساعد رئيس الجمهورية : تصدیر المنتجات المعرفیة سجل نموا بنسبة ۴۰ بالمئة

وفي تصريح خاص لمراسل "ارنا" بمحافظة جهار محال وبختياري (غربي البلاد) اليوم السبت، وصف ستاري نشاطات الشرکات المعرفية لدى هذه المحافظة بانها جيدة؛ مبينا في الوقت نفسه أن هذه الشرکات أقل نموا مقارنة بنظيراتها في سائر المحافظات.

و أکد مساعد رئيس الجمهورية، في ظل قلة نمو الشرکات المعرفیة لهذه المحافظة، ينبغي زیادة دعم هذه الشرکات لسدّ الفجوة في هذا المجال بین محافظة جهار محال و بختیاری وغیرها من المحافظات.

و أضاف ستاري، انه لم يتم الاستخدام المناسب للطاقات الانتاجية المتوفرة في هذه المحافظة؛ وبما يلزم على الشرکات المعرفیة أن تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار.

كما أكد مساعد رئیس الجمهوریة ضرورة تعزيز البنى التحتية للعلوم والتقنية بمحافظة جهار محال وبختیاري للحد من ظاهرة هجرة الشباب و النخب الى خارج المحافظة.

انتهى ** 9363/ ح ع **