وزير السياحة : ايران استقبلت 8 ملايين سائح اجنبي خلال الاشهر العشرة الماضية

وفي تصريح له اليوم السبت، خلال اللقاء مع نائب رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية بمحافظة قم المقدسة "اية الله سيد هاشم حسيني بوشهري"، اضاف مونسان : لولا الاحداث الاخيرة لبلغ اجمالي عدد السياح الاجانب في نهاية العام الحالي 10 ملايين سائح.

واوضح، ان حصة ايران الحالية من الصناعة السياحية تبلغ 11,7 ملايين دولار؛ مؤكدا انه يمكن عبر البرمجة والتخطيط المناسب زيادة هذا الحجم.

وفيما اشار الى تراجع عدد السياح الاجانب على خلفية تفشي مرض الكورونا في الصين؛ اكد وزير السياح ان ايران وفي ضوء طاقاتها الكبيرة على الصعيد السياحي لن تتاثر بهذه التطورات.

مونسان لفت في هذا اللقاء ايضا، الى ان وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية تعمل على تعزيز السياحة الدينية وتطوير الاسواق القديمة والجديدة على صعيد البلاد.

وفي السياق، اشار الى توقيع اتفاق للتعاون في مجال السياحة الدينية مع العراق.

انتهى ** ح ع