النائب الاول لرئيس الجمهورية : تحسين الوضع المعيشي اهم مسؤوليات الحكومة حاليا

واضاف جهانغيري في تصريح له اليوم السبت، انه ينبغي على مسؤولي البلاد بذل جهود حثيثة وتكريس جل طاقاتهم لمعالجة وتحسين الظروف المعيشية للشعب وتاكيدا الشريحة الضعيفة في المجتمع.

وفيما اشار الى تراجع العائدات النفطية بوصفها اهم الموارد الحكومية، اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية ان الوضع الاقتصادي لايزال مستقرا وسجل نموا جيدا في مختلف المجالات بما فيها الزراعية والصناعية وذلك بفضل جهود القطاع الخاص الايراني.

وعلى صعيد اخر، تطرق جهانغيري الى جريمة اغتيال الفريق الشهيد سليماني؛ مؤكدا ان هذا الاجراء غير المسبوق اظهر مدى العداء الكبير الذي تكنّه امريكا للشعب الايراني.

كما اشار الى انسحاب واشنطن الاحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي؛ مبينا ان الرئيس الامريكي الحالي شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته اطلاقا، وغير جدير بالثقة لأنه ينقض التعهدات والدليل على ذلك انساحبه من هذا الاتفاق.

وتابع : اذن لا سبيل سوى المقاومة امام جشع الولايات المتحدة الامريكية.

انتهى ** ح ع