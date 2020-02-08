وزیر السیاحة الايراني: صادرات البلاد من الحرف اليدوية بلغت 600 ملیون دولار

وخلال لقائه سادن عتبة السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها) فی مدينة قم المقدسة آیة الله محمد سعیدي قال: لقد شهد عدد السياح الوافدين إلى إيران خلال العامين الماضيين قفزة نوعیة، اذ انه ولأول مرة في تاریخ البلاد، تجاوز عددهم 8 ملایین سائح خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري.

وأضاف وزیر السیاحة ان هذا الحقل بعد أكبر أرضیة مناسبة لترویج حقائق إیران، مؤکدا أن دعم ازدهار هذه الصناعة هو من بين الأولويات الرئيسية للحكومة.

وکشف مونسان عن تأثیر السیاحة في تصحيح رؤية السیاح حیال بلادنا، لافتا الى ان رؤية جميع السياح الأجانب تجاه إیران تتغير ايجابيا بعد زيارتهم لها.

وقال ان السياحة تعد واحدة من الامكانيات الرئيسية في إیران لخلق فرص العمل والانتاج علی أساس التنمية المستدامة.

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