ولايتي: عهد التواجد الاميركي في العراق وسوريا بلغ نهاية مطافه

وفي حديثه خلال مراسم اربعينية القائد الشهيد قاسم سليماني في مدينة قم المقدسة، قال ولايتي: ان عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني من قبل الاميركيين تبين ذروة حماقتهم.

واضاف، ان الاميركيين كانوا يظنون انه باغتيال قاسم سليماني ستخمد جذوة جبهة المقاومة، الا ان المسيرات الضخمة التي انطلقت في تشييع الشهيد سليماني والشهيد ابومهدي المهندس في ايران والعراق، كانت منقطعة النظير واثبتت خطأ حسابات الاميركيين.

وقال، ان المسيرات التي جرت بهذه المناسبة في العراق ازالت الخلافات الداخلية فيه وجرى إطلاق شعار "الموت لاسرائيل".

واشار الى الهجمات التي شنت على القوات الاميركية وحلفائهم في المنطقة خاصة في افغانستان واليمن وسوريا بعد استشهاد سليماني وقال، ان البرلمان العراق صوّت لصالح طرد الاميركيين.

واضاف، انه ببركة دم الشهيد سليماني فقد بلغ عهد تواجد الاميركيين في العراق وسوريا نهاية مطافه ومن ثم سياتي الدور لطرد الاميركيين من افغانستان بقرار المجاهدين الافغان.

وفي جانب اخر من حديثه وصف ولايتي "صفقة القرن" بانها حمقاء وخبيثة، وانها ادت في الوقت ذاته الى وحدة جميع الفصائل والمجموعات الفلسطينية واضاف، ان قائد الثورة ومنذ كان رئيسا للجمهورية كان داعما للحركات الاسلامية واليوم فان مجموعات المقاومة هي حصيلة لتدابيره وسياساته.

واكد ولايتي بان محور المقاومة من طهران الى دمشق وبغداد وبيروت وفلسطين مازالت وستظل حية وقال، مادامت راية اهل البيت (ع) ترفرف في البلاد فان النصر سيكون حليفنا.

انتهى ** 2342