الحرس الثوري: اميركا لم تنتصر ابدا امام ايران وجبهة المقاومة

وخلال مراسم اقيمت في طهران مساء السبت لتكريم اسر الشهداء والمضحين قال العميد فدوي، انه وببركة دماء شهداء الثورة الاسلامية وفي ظل وعي الشعب ووعد الباري تعالى بنصرة حزبه فقد انتصرنا على الاعداء في جميع الاحداث واحبطنا مخططات الاستكبار ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار الى استشهاد نحو 200 الف في طريق الدفاع عن الاسلام والبلاد خلال فترة الدفاع المقدس 1980-1988 وقال، ان هذا العدد يعني ان عددا كبيرا من آباء وامهات وزوجات وابناء الشهداء شركاء في هذه التضحيات وسيواصلون طريق الشهداء.

واضاف، ان طريق الشهادة لم يغلق ومادامت جبهتا الحق والباطل قائمتين فان النضال ضد جبهة المستكبرين والشيطان الاكبر لا نهاية له لان الحق والباطل لا يتفقان والحرب بينهما مستمرة.

انتهى ** 2342