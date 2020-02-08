ممثل الجهاد الاسلامي: لا نرفض صفقة القرن فقط بل وجود الكيان الصهيوني اساسا

وفي كلمته السبت خلال المؤتمر الدولي المنعقد في مدينة مشهد شمال شرق ايران تحت عنوان "الشهيد القائد قاسم سليماني، جغرافيا المقاومة والامن العالمي" اشار ابوشريف الى وجود بعض القادة الخبثاء في المجتمعات الاسلامية، مؤكدا في الوقت ذاته انه ورغم كل هذه الامور سيندحرون وفقا لبشارة القرآن الكريم وسيكون النصر حليف المقاومة.

واعرب عن ثقته بان صفقة القرن ستفشل رغم كل الدعم المالي الكبير الذي تحظى به.

واكد بان الهدف الحقيقي للمقاومة يجب ان يكون اقتلاع جذور الكيان الصهيوني ، لافتا الى ان الحاج قاسم سليماني كان يتحرك في هذا المسار وينفذ خطط الثورة الاسلامية وتوجيهات قائد الثورة.

واكد باننا لا نرفض صفقة القرن فقط بل نرفض ايضا وجود الكيان الصهيوني من الاساس باعتباره كيانا لقيطا غاصبا لارض فلسطين.

واعتبر ممثل حركة الجهاد الاسلامي، الحاج قاسم سليماني بانه كان تلميذ الثورة الاسلامية وكانت كل جهوده منصبة في مسار خدمة الامة الاسلامية ومواجهة المشاريع الصهيونية وكان يقدم الدعم في هذا المسار ايضا للدول الاخرى في جبهة المقاومة التي تشمل سوريا والعراق واليمن ولبنان.

انتهى ** 2342