مساعد روحاني: عدد الشركات المعرفية في البلاد سيرتفع الى 5 آلاف

وخلال لقائه السبت امام الجمعة في مدينة شهركرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري قال ستاري، ان عدد الشركات المعرفية في البلاد يبلغ الان 4800 شركة وسيرتفع قريبا الى 5 آلاف والى جانبها هنالك عدة آلاف من الشركات الناشئة (ستارت آب) الناشطة في مختلف المجالات.

واضاف، انه في ظروف الحظر، تعمل الشركات المعرفية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وقطع التبعية للخارج وتؤدي دورا كبيرا في احباط اجراءات الحظر.

وصرح بانه لا يمكن بعد الان ادارة شؤون البلاد بعوائد النفط وقال، ان الحظر كان مؤثرا في اي مجال قمنا فيه ببيع المواد الخام لذا فانه ينبغي عبر الاعتماد على الاقتصاد المعرفي معالجة نقطة الضعف هذه.

انتهى ** 2342