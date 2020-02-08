آية الله اراكي: نشهد نهاية عمر الوهابية في العالم الاسلامي

وفي كلمته مساء السبت خلال مراسم اربعينية القائد الشهيد قاسم سليماني في مدينة قم المقدسة اوضح بانه الى جانب الانتصارات القيمة التي حققها الشهيد الحاج سليماني ورفاقه قد حققنا الانتصار في الحرب الناعمة ايضا وقال، ان عمر الوهابية قد وصل الى نهايته ولا وجود الان للوهابية النشطة والمتحركة في المنطقة.

واشار الى التيارات المنافقة والمزيفة التي كانت تختلق العقبات في طريق حركة الانبياء نحو التوحيد في المجتمعات واضاف، ان الوهابية تعد من هذه التيارات المنافقة والمزيفة والتي خلقها الاستعمار البريطاني العجوز لمواجهة دين الحق.

واكد قائلا، اننا نشهد اليوم نهاية عمر الوهابية في العالم الاسلامي وبداية الوحدة والتضامن بين جميع الفئات والطوائف الاسلامية.

انتهى ** 2342