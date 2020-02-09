اصدار تراخيص لـ 44 مشروعا باستثمارات اجنبية في محافظة يزد وسط ايران

وقال علي نمازي في تصريح للصحفيين السبت، ان التراخيص اللازمة قد صدرت لمزاولة الانشطة في محافظة يزد في اطار 44 مشروعا باستثمارات اجنبية من 13 دولة في مجالات الطاقة الشمسية والصحة والعلاج والصلب والاعمار الحضري والسياحة والصناعة والادوات الصناعية.

واوضح بان 24 مشروعا من هذه المشاريع ناشطة في الوقت الحاضر وذات شريك اجنبي و 7 مشاريع ناشطة من دون شريك اجنبي و 3 مشاريع شبه ناشطة و 10 مشاريع غير ناشطة لحين معالجة بعض المشاكل من ضمنها البيئية.

واشار الى الترحيب الجيد من قبل المستثمرين الاجانب للاستثمار في مجال توليد الطاقة الشمسية في محافظة يزد واضاف، هنالك في الوقت الحاضر 6 محطات للطاقة الشمسية ناشطة في المحافظة بطاقة 10 ميغاواط لكل منها، اضافة الى وجود طلب لانشاء محطة بطاقة 300 ميغاواط في هذا المجال.

وصرح انه وفقا لدراسات المستثمرين الاجانب فان زاوية سطوع ضوء الشمس في محافظة يزد منقطعة النظير في العالم وهو امر تم تاكيده من قبل مؤسسات بحثية في الدول الاوروبية، وهو الامر الذي يشكل ارضية مناسبة لبناء المحطات الشمسية.

انتهى ** 2342