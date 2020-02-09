وزير السياحة الايراني يعلن عن توظيف استثمارات ضخمة في القطاع السياحي

وقال علي اصغر مؤنسان في تصريح للصحفيين مساء السبت في مدينة قم المقدسة، ان هنالك في الوقت الحاضر استثمارات جديدة في قطاع السياحة في البلاد تبلغ 2000 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب سعر الصرف الحكومي الرسمي).

واضاف، ان اوضاع قطاع السياحة في البلاد ماضية الى الامام بصورة جيدة.

وقال وزير السياحة، ان وجود المصادر والمعالم الطبيعية والتاريخية توفر نماذج كثيرة لتنمية وازدهار السياحة على مستوى البلاد.

واعتبر مدينة قم المقدسة بانها واحدة من اقطاب السياحة الدينية نظرا لوجود المراكز الدينية فيها (واهمها مرقد السيدة فاطمة المعصومة "س")، موضحا بان اجراءات جيدة قد اتخذت منذ العام الماضي لصيانة وترميم النسيج التاريخي للمدينة.

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