مساعد رئيس الجمهورية: عهد الاعتماد على عوائد النفط قد ولّى

وقال ستاري في حديثه السبت خلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران، ان العوائد النفطية اصبحت لا تسد نفقات تحقيق الرخاء لسكان ايران البالغ عددهم 80 مليونا، لذا لا بد من تعزيز مصادر لعوائد جديدة من ضمنها الاقتصاد المعرفي.

واضاف، ان الاقتصاد الايراني يجب ان يتركز على اساس المصادر البشرية وخلق فرص العمل للشباب كما ان الابتكارات والابداعات والمخاطرة تضفي القيمة على انشطة الافراد.

وقال ستاري، ان تجنب بيع المواد الخام وتصنيع المنتوجات بهدف ايجاد القيمة المضافة في المصادر ، يجب وضعها بصورة خاصة في جدول اعمال المسؤولين وواضعي الخطط والبرامج.

انتهى ** 2342