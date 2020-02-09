وزير الاتصالات : سیتم اطلاق القمر الصناعي "ظفر" خلال الساعات القليلة المقبلة

وكتب أذري جهرمي على حسابه الشخصي علي صفحته علي اينستاغرام سيبدأ العد العكسي لاطلاق القمر الصناعي ظفر خلال الساعات القليلة المقبلة.

هذا وكان المتحدث باسم المجموعة الفضائية بالمنظمة الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية احمد حسيني قد اعلن قبل ايام عن إعداد الصاروخ الحامل "سيمرغ" والقمر الصناعي "ظفر" لعملية الاطلاق في قاعدة "الامام الخميني (رض)" الفضائية.

وقال حسيني ان الصاروخ الحامل "سيمرغ" والقمر الصناعي "ظفر" نقلا الى قاعدة "الامام الخميني (رض)" الفضائية للاعداد لعملية الاطلاق واضاف، ان عملية الاطلاق تتضمن 200 عملية رئيسية تنفذ من قبل 30 فريقا كما تم ارساء الاتصالات اللازمة مع 6 محافظات من اجل تنفيذ هذه العمليات.

واشار الى ان الصاروخ الحامل "سيمرغ" والقمر الصناعي "ظفر" يأتيان في اطار مشروع بحثي ونوه الى ان عملية الاطلاق ذات ظروف معقدة نظرا لاختبار التكنولوجيا الجديدة واضاف، انه بعد توفير جميع الظروف سيتم تنفيذ عملية الاطلاق.

وقال حسيني، ان المهم في تنفيذ هذا المشروع هو اتخاذ الخطوات واحدة بعد اخرى لتحليل المعطيات ليتمكن العلماء من خلال تحليلها اتخاذ الخطوات اللاحقة للمشاريع القادمة.

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