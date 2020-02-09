البنى التحتية لاتصالات البلاد تعرضت لأوسع هجوم سيبراني

وقال "حميد فتاحي" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن القراصنة المرتزقة حاولوا تنفيذ أكبر هجوم ضد البنى التحتية للبلاد.

ووصف المدير التنفيذي لشركة البنى التحتية للاتصالات الهجوم الذي تعرضت له البنى التحتية للانترنت في ايران يوم امس بأنه أكبر واوسع هجوم سيبراني تشهده الشبكة.

وأضاف: قام هؤلاء بإستهداف الملايين من الأهداف وسعوا وراء التسبب بأضرار في شبكة الانترنت عبر هجوم من نوع SYN FLOOD بمعدل 180 مليون PPS، اذ تم التصدي لهذا الهجوم والقراصنة اخفقوا.

وذكر ان هجمات DdoS مماثلة لزامبي فهي تقوم بتخريب الانظمة.

هذا وعادت خدمة الانترنت إلى حالتها العادية، بعد تدخل "دجفا" المنظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية".

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