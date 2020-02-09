٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:٤٣ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83667411
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صالحی یصل الی فیینا للمشاركة في اجتماع الامن النووي

صالحی یصل الی فیینا للمشاركة في اجتماع الامن النووي

طهران/9 شباط/فبراير/ارنا- وصل رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "علي أكبر صالحي" اليوم الاحد الى فيينا للمشاركة في الاجتماع الدوري للامن النووي.

ووصل صالحي على راس وفد الی العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع الدوري الثالث للامن النووي الذي يعقد مرة كل عامين برعاية  الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيلقي رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية  الكلمة في افتتاحية الاجتماع.

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