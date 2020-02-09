رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع ايران

وكتب قريشي الذي عين سفيرا جديدا لباكستان في ايران في كانون الاول/ديسمبر الماضي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب عن لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني بانه اكد عمران خان على اهمية العلاقات الاخوية والعريقة مع ايران .

واضاف السفير الباكستاني الجديد لدى ايران انه لا يألو أي جهد لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين ايران وباكستان.

كما التقى قريشي خلال الايام الاخيرة في اسلام أباد الرئيس الباكستاني"عارف علوي" و شرح له برامجه القادمة في إيران .

ويحلّ السفير الباكستاني الجديد لدى ايران، مكان السيدة "رفعت مسعود" التي انتهت مهمتها.

وشغل "رحيم حيات قريشي" في وقت سابق، منصب سفير باكستان لدى كوريا الجنوبية .

انتهى** 1453**

