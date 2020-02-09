الحرس الثوري يزيح الستار عن صاروخ "رعد 500"

وافاد المرکز الاعلامي لحرس الثورة الاسلامية انه برعاية القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة، تمت اليوم الاحد ازاحة الستار عن صاروخ "رعد 500" بمحرك "زهير" المركب اضافة الى محرك "سلمان" الفضائي المركب بفوهة متحركة كجيل جديد لمحركات الدفع للصواريخ وحاملات الاقمار الصناعية.

وصاروخ "رعد 500" السريع يعد من الجيل الجديد من الصواريخ مزود بمحرك الدفع "زهير" و بالمقارنة مع صاروخ "فاتح 110" فان وزن صاروخ رعد نصف وزن صاروخ "فاتح 110" و ان مداه اكثر بـ 200 كم ايضا.

انتهى**م م**