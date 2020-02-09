الشيخ عكرمة صبري: المرابطون لن يستسلموا لاقتحامات الأقصى

وجاء حديث الشيخ صبري عقب دعوات ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم لتنظيم اقتحام مركزي واسع للمسجد الأقصى، صباح الاثنين المقبل بمناسبة ما يسمى "يوم الشجرة العبري"، وذلك لأول مرة في تاريخه.

ولم يسبق أن اعتبر "يوم الشجرة العبري" عيدًا أو أن دُعي لاقتحام المسجد الأقصى فيه، فهو يؤرخ لبدء الموسم الزراعي بالتقويم العبري، وبهذا اليوم "يحتفل اليهود بالشجرة وزراعتها وتقديم بكور الثمار".

وتنظم "جماعات الهيكل" كل يوم سبت اعتصامًا أسبوعيًا عند باب السلسلة-أحد أبواب الأقصى، مطالبة بالسماح لهم باقتحام المسجد يوم السبت من كل أسبوع.

وأشار الشيخ صبري إلى أن تخصيص أيام الأعياد اليهودية المزعومه يهدف لزيادة انتهاكاته وفرض واقع جديد على المدينة المقدسة.

وأضاف أن حجة الأعياد سواء كانت الأسباب حقيقية أو وهمية فإن الاحتلال يحاول أن يعطي لنفسه تبريرا لاقتحاماته المتكررة وانتهاكاته بحق القدس وأهل القدس.

وأوضح أن " هذه الاقتحامات عادة تكون بحماية الشرطة الاسرائيلية ما يؤكد على أن الحكومة اليمينية، والأحزاب المتطرفة هي من تقف وراء هذه الاقتحامات منظمة الهدف، غير العشوائية"، مضيفا أن دعم الاحتلال الاسرائيلي يؤكد وجود حلف شيطاني بين حزب الليكود من جهة وهذه الجماعات اليمينية المتطرفة.

وشدد صبري على أن هذه الاقتحامات لن تكسب دولة الاحتلال اي حق شرعي في المسجد الأقصى المبارك، واصفا تلك الاقتحامات بالعدوانية العنصرية الانتقامية غير الإنسانية.

وأكد الشيخ صبري أن سياسة التهويد الاحتلالي والابعاد والاعتداء على المقدسيين تهدف لتفريغ المسجد الاقصى من اهله واصحابه المسلمين لتهيئة الأسباب لمن وصفهم بالشذاذ العنصريين.

وحث الشيخ صبري المقدسيين بضرورة الرباط في المسجد الأقصى وتعميره والالتفاف حوله لحمايته من انتهاكات الاحتلال.

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