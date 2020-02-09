الكيان الصهيوني يفرض حصارا على تصدير المنتوجات الزراعية من الضفة وغزة

وقال مكتب وزير الحرب الصهيوني نفتالي بينيت في بيان صحفي أن الامر يتعلق بخطوة عقابية في اعقاب تقليص استيراد العجول من الكيان الى مناطق السلطة الفلسطينية، مهددا برفع شدة الخطوات العقابية.

وحسب البيان، فان الحظر يشمل الفواكه والخضار وزيت الزيتون والتمور.

واعاد الكيان الصهيوني مؤخرا 25 شاحنة كانت في طريقها الى الاردن ومن هناك الى تركيا.

وكان وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، أكد أن الحكومة الفلسطينية تلقت عرضا لانهاء ازمة التصدير والاستيراد الزراعيين، ولكنها ترفض الموافقة على الشروط التي وضعتها "اسرائيل" وابرزها السماح بدخول العجول دون قيود.

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