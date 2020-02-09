محكمة نورنبيرغ استنكرت جريمة اغتيال الفريق الشهيد سليماني

واضاف موسوي فرد خلال مؤتمره الصحفي (السبت)، ان الاستنكار الذي صدر عن محكمة نرونبرغ شكّل احد نماذج المواقف المعارضة على صعيد العالم ضد هذه الجريمة النكراء.

واضاف : نحن قرّرنا ان نرفع دعوى الى محكمة العدل الدولية ضد بعض المسؤولين الامريكيين وعلى رأسهم دونالد ترامب وكلّ من تورط في اغتيال الشهيد سليماني.

وتابع : هناك عوائل شهداء الدفاع عن المراقد المقدسة التي طلبت منا ايضا، تقديم شكوى ضد بعض المسؤولين الامريكيين نظرا لضلوع امريكا في تاسيس تنظيم داعش وغيره من الجماعات الارهابية.

واردف هذا الناشط القانوني، "لقد اجرينا بعض الدراسات في هذا الخصوص، وتطرقنا فيها الى بعض الجوانب المتعلقة بدور امريكا في تاسيس الجماعات الارهابية والتكفيرية تحت مظلة حروب الوكالة التي تديرها واشنطن منذ عهد ريغن".

وعودة الى موضوع اغتيال الشهيد سليماني، اشار موسوي فرد الى تبرير ترامب الذي عزا هذه الجريمة الى الاتفاقية الامنية بين واشنطن وبغداد؛ مؤكدا انه ادعاء عار عن الصحة، لانه لم تكن هناك اي عملية عسكرية جارية عند حادث الاغتيال، كما انه طال نائب قائد الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس بوصفه مسوؤلا عراقيا رسميا وهو ما يتعارض والاتفاقية الامنية التي يتشدق بها ترامب.

انتهى ** ح ع