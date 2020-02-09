وزير الدفاع يعلن الحاق عشرات المروحيات الى اسطول طيران الجيش

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال مراسم تسليم هذه المروحيات الى القوة البرية للجيش، اضاف العميد حاتمي : نحن نشكر الباري تعالى على هذا الانجاز الذي تزامن مع حلول ايام (عشرة الفجر) المباركة حيث الحاق العشرات من المروحيات التي خاصت لعملية صيانة شاملة، الى اسطول طيران الجيش الايراني.

واكد وزير الدفاع ان كافة مراحل الصيانة الشاملة لهذه المروحيات انجزت باستخدام القطع المصنعة محليا ومن دون استيراد حتى قطعة واحدة من خارج البلاد؛ مضيفا ان هذه العمليات تمت بسواعد الاخصائيين لدى الشركات المعرفية الايرانية وبكلفة لا تتدعى نصف تكاليف النسخ الاجنبية.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشاد العميد حاتمي بجهود منتسبي اسطول طيران الجيش ولاسيما شهداء هذه القوة التي اكد بانها تحظى بسمعة جيدة لدى الشعب الايراني في ضوء تضحيات المنتسبين اليها.

انتهى ** ح ع