ممثل منظمة الصحة العالمية يلتقي بالطلاب الايرانيين العائدين من الصين

وفي تصريح له خلال الزيارة، قال هاملمان : لقد زرت الفندق الذي يتم فيه الحجر الطبي منذ 5 ايام لهؤلاء الطلبة العائدين من ووهان؛ مضيفا ان جميع هؤلاء الطلبة وُضعوا تحت المراقبة الصحية فور وصولهم الى مطار طهران الدولي، وان فترة الحجر هذه تستمر 14 يوما بهدف مراقبة وباء الكورونا والتاكد من عدم اصابتهم بهذه العدوى، وهو ما تقوم به سائر البلدان ايضا.

وتابع المبعوث الاممي : ان جميع الطلبة الذين تحدثت اليهم ابدوا رضاهم تماما للخدمات المقدمة من جانب وزارة الصحة الايرانية، فضلا عن خدمات السفارة الايرانية في الصين وذلك في ظل الظروف العصيبة التي مرّوا بها خلال تواجدهم في ولاية ووهان.

و وجّه هاملمان خطابه الى عوئل هؤلاء الطبلة قائلا : انني بصفتي ممثل منظمة الصحة العالمية في ايران، اطمئن الشعب واسر الطلاب الايرانيين انه لا توجد اي مشكلة في مقر اقائمتهم وان الاجراءات تجري بانسيابية هناك.

انتهى ** ح ع