ايران تتعاطف مع اسر ضحايا اطلاق النار في تايلاند

وافاد القسم الاعلامي لوزارة الخارجية اليوم السبت، ان موسوي اعرب عن اسفه لوقوع حادث اطلاق النار في تايلاند والذي ادى الى مصرع واصابة عدد من مواطني هذا البلد؛ كما قدم المواساة والعزاء الى الحكومة والشعب النايلانديين وايضا عوائل ضحايا هذا الحادث المرير، متمنيا للمصابين بالسلامة والشفاء العاجل.

وكانت وزارة الدفاع التايلاندية اعلنت امس السبت، عن مصرع 20 شخصا واصابة 31 اخرين على الاقل، جراء حادث اطلاق نار عشوائي في هذا البلد.

انتهى ** ح ع