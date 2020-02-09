ايران تتعاطف مع اسر ضحايا اطلاق النار في تايلاند

وافاد القسم الاعلامي لوزارة الخارجية اليوم السبت، ان موسوي اعرب عن اسفه لوقوع حادث اطلاق النار في تايلاند والذي ادى الى مصرع واصابة عدد من مواطني هذا البلد؛ كما قدم المواساة والعزاء الى الحكومة والشعب النايلانديين وايضا عوائل ضحايا هذا الحادث المرير، متمنيا للمصابين بالسلامة والشفاء العاجل.
وكانت وزارة الدفاع التايلاندية اعلنت امس السبت، عن مصرع 20 شخصا واصابة 31 اخرين على الاقل، جراء حادث اطلاق نار عشوائي في هذا البلد.
انتهى ** ح ع
طهران / 9 شباط /فبراير / ارنا – اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" عن تعاطفه ومواساته لاسر ضحايا حادث اطلاق النار المرير في دولة تايلاند؛ متمنيا للمصابين في هذا الحادث بالشفاء العاجل.
وافاد القسم الاعلامي لوزارة الخارجية اليوم السبت، ان موسوي اعرب عن اسفه لوقوع حادث اطلاق النار في تايلاند والذي ادى الى مصرع واصابة عدد من مواطني هذا البلد؛ كما قدم المواساة والعزاء الى الحكومة والشعب النايلانديين وايضا عوائل ضحايا هذا الحادث المرير، متمنيا للمصابين بالسلامة والشفاء العاجل.
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