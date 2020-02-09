الصاروخ الحامل "سيمرغ" لم يبلغ السرعة اللازمة لوضع القمر الصناعي "ظفر" في المدار

وكانت عملية الاطلاق قد بدات في الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش) ومن ثم بدا العد العكسي بعد ساعتين ونصف الساعة لاطلاق القمر الصناعي "ظفر" بواسطة الصاروخ الحامل "سيمرغ".

وتضمنت عملية الاطلاق بوضع القمر الصناعي في المدار 3 مراحل؛ الاولى وكانت لفترة 102 ثانية وجرت بنجاح، كما ان المرحلة الثانية التي كانت بحاجة الى 385 ثانية جرحت بنجاح ايضا وبدأ القمر مهمته على ارتفاع 170 كيلومترا من سطح الارض بسرعة 2900 كم وكانت الاعداد ذات الصلة بمدار الارض والسرعة ترتفع بتناسب جيد الا ان الاتصال مع القمر انقطع.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني، ان القمر الصناعي "ظفر" كان بحاجة الى بلوغ سرعة 7400 كم للوصول الى مدار 530 كم.

ولفت الى ان الصاروخ الحامل اجتاز حتى المدار الهدف، وفيما كان قد وصل الى ارتفاع 541 كم لم يستطع محرك الصاروخ بلوغ السرعة المطلوبة حيث توقف عند السرعة 6533 كم وانقطع الاتصال بالقمر الصناعي.

واضاف آذري جهرمي، ان القمر الصناعي " ظفر" قد تم تصنيع نسخة ثانية منه وهو "ظفر2" وبعد إكمال تصنيع الصاروخ الحامل ستبدأ العمليات الخاصة باطلاقه.

انتهى ** 2342