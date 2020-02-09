انتاج ايران من النفط من حقول غرب كارون سيصل الى مليون برميل لغاية العام 2025

وفي تصريحه اليوم الاحد خلال مراسم بدء العمليات التنفيذية لانشاء مصنع لجمع ومعالجة الغازات المصاحبة للنفط في حقول غرب كارون بمنطقة جفير في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، قال بورهنغ، انه وفقا للخطط المرسومة فمن المقرر ان يصل الانتاج اليومي للنفط في الحقول المشتركة والمستقلة الواقعة غرب كارون في خوزستان، الى مليون برميل لغاية العام 2025 .

واوضح بان تطوير الحقلين النفطيين "سبهر" و"جفير" مدرج في جدول الاعمال وتم ابرام العقد المتعلق بهما حيث من المقرر انتاج 30 الف برميل من النفط منهما يوميا في خطوة اولى، ومن ثم ابرام عقد طويل الامد لما بين 15 الى 20 عاما لرفع انتاجهما الى 110 آلاف برميل يوميا.

واشار الى ان تطوير حقل "سهراب" النفطي مدرج في الاعمال واضاف، انه من المقرر ان يتم في القريب العاجل ابرام العقد المتعلق بتطوير هذا الحقل والذي نامل ان يتحقق حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس).

وفي جانب اخر من حديثه اعتبر الحفاظ على البيئة في هور العظيم اهم حتى من انتاج النفط فيه وقال، ان الجهود ستبذل كي تتمكن شركة "اروندان" للنفط والغاز من مواصلة عملية انتاج النفط الى جانب التزام المعايير البيئية وهو امر سيحظى باهتمامنا على الدوام.

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