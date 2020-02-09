١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٣:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83668353
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قائد عسكري ايراني: استشهاد سليماني وحّد الشعوب الاسلامية

قائد عسكري ايراني: استشهاد سليماني وحّد الشعوب الاسلامية

آستارا / 10 شباط / فبراير /ارنا- اكد نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية للشؤون الامنية والاستخبارية العميد مجيد مير احمدي بان الدماء الطاهرة للشهيد القائد قاسم سليماني قد ادت الى تطورات مذهلة في جبهة المقاومة ووحّدت الشعوب الاسلامية.

وفي تصريحه خلال مراسم اقيمت مساء الاحد احياء لذكرى الشهداء في مدينة تالش التابعة لمحافظة جيلان شمال ايران، قال العميد مير احمدي، ان الشهيد سليماني كان سيد شهداء المقاومة بالمعنى الحقيقي للكلمة وكان رائدا في القيم المعنوية والتضحية وترك الدنيا واني اشهد وفقا لاطلاعي على حياته بانه كان عزوفا عن الدنيا وكامل الاخلاص.

واشار الى ان الشعوب في كل انحاء جبهة المقاومة كانت تحبه وتعتبره من نفسها وكان قد انقذ ملايين الاسر من يد الدواعش والتكفيريين وكان يقف بشجاعة امام العدو ويفخر بهذه المقاومة.

انتهى ** 2342    

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