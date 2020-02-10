حزب الله: نعاهد الله أننا سنسقط صفقة القرن بالقوة

وصرح صفي الدين خلال تصريحات بمدينة قم المقدسة خلال مراسم جرت بعنوان "شباب المقاومة": أميركا إن لم تخرج من المنطقة فإنها ستخرج بالقوة والسلاح.

وأضاف: ضربة قاعدة عين الأسد تؤكد أن صواريخ إيران جاهزة على أي رد

واعتبر تصاعد قوة المقاومة بانه كان بفضل الحاج قاسم سليماني.

وأكد السيد صفي الدين: ان ما تعيشه المقاومة من عز وفخر في المنطقة هو بفضل الثورة الإسلامية الإيرانية.. هذه الثورة هي أعظم من الثورة الفرنسية والبلشفية وكل ثورات العالم المعاصر.

واكد ان إيران بقيت بنفس منطلقاتها منذ اليوم الأول للثورة واضاف: انه منذ اليوم الأول لإنتصار الثورة الإسلامية أصبح للمستضعفين في العالم من يدافع عنهم.

انتهى ** 2342