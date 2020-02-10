الثورة الإسلامية جعلت إيران قوة إقليمية عظمى

وفي مقابلة مع إرنا بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الاسلامية، اشار برينتشيك إلى أن عزم إيران كان له التأثير على المعادلات العالمية والإقليمية ، مضيفا ان العديد من الدول اعتمدت نهج الثورة الإسلامية في التصدي للإمبريالية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي وتحركت بقوة أكبر.

وأعتبر أن أهم إنجازات الثورة الإسلامية في إيران ، زيادة الاتكاء على الذات في إيران والمنطقة، وقال إن الثورة الإسلامية عززت الوحدة في إيران، وإيران بكوادرها الداخلية تمكنت من الصمود أمام العقوبات، واقرار الأمن.

وفي إشارة إلى أن جهود إيران لبناء اقتصادها في أعقاب الثورة ، أوضح بيرينتشيك: إلى جانب ذلك، فإن تضامن إيران مع دول غرب آسيا المعارضة للإمبريالية الأمريكية والصهيونية الإسرائيلية يعد أيضا إنجازا مهما للثورة الإيرانية.

وأضاف زعيم حزب الوطن التركي: بعد مرور 40 عاما من انتصار الثورة، وعلى الرغم من العقوبات ، فإن الحكومة الإيرانية لم تغير نهجها ونفذت الوعود التي قطعتها للشعب الإيراني والمنطقة.

انتهى** 2344