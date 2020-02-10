١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٩:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83668598
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استئناف نشاط القنصلية الإيرانية في النجف الاشرف

استئناف نشاط القنصلية الإيرانية في النجف الاشرف

بغداد / 10 شباط فبراير/ ارنا - استأنفت قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في النجف الأشرف، نشاطاتها بالتزامن مع عشرة الفجر الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية.

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الاثنين أعلن "حميد مكارم "، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في النجف، بأن الأنشطة القنصلية استؤنفت بعد توقف دام شهرين .

وقال إن قنصلية النجف قد بدأت حاليا بتقديم العديد من خدماتها السابقة مثل إصدار التأشيرات وتوثيق الشهادات والشؤون الاجتماعية ، وسوف تستأنف الخدمات والشؤون القنصلية الأخرى في الأسابيع المقبلة.

وأعلن القنصل العام الإيراني في النجف، أن القنصلية تتابع نشاطاتها  حاليا من فندق الكوثر الدولي بمدينة النجف الاشرف بجوار صحن فاطمة الزهراء (ع)  .

يشار الى أن بعض المندسين الملثمين كانوا قد اقدموا يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 على حرق القنصلية الايرانية في النجف .

ودفع الاعتداء السلطات الى فرض حظر التجول في المدينة وأغلقت جميع مداخل ومخارج النجف، فيما اعتبرت الخارجية العراقية الحادث محاولة للإساءة للعلاقات التاريخية بين العراق وإيران محذرة من "مندسين" بين المتظاهرين يحملون أجندات بعيدة عن المطالب الوطنية.

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