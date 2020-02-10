زعيم حزب سعادة التركي: الثورة الإسلامية غيرت مجرى التاريخ في العالم

في حديثه لمراسل إرنا اليوم (الاثنين) ، قال إن الثورة الإسلامية قد ألغت الملكية والديكتاتورية في إيران، مضيفا ان الشعب الإيراني بات متفائلا أكثر بمستقبله بانتصار الثورة الاسلامية ، كما ان الثورة تحتل مكانة مهمة جدا في تاريخ العالم وفي مسار ثوراتها.

وأضاف: أن الولايات المتحدة طردت من إيران وجرى الحد بنحو ما من مغامراتها في المنطقة بانتصار الثورة، وفي ضوء ذلك فانه عند تقييم الثورة الإسلامية والاتجاهات اللاحقة ، يمكن القول إن الشرق الأوسط قد تحرك في اتجاه مُثل الإمام الخميني، مفجر الثورة الإسلامية.

وقال: إذا سعت الجمهورية الإسلامية اليوم إلى النجاح الكامل للثورة واستمرارها في المستقبل وفقا لقيمها الأساسية، فإن أهم خطوة لتحقيقها هي تقوية العلاقات مع العالم الإسلامي بأسره وإثارة القضايا المتعلقة بالوحدة وتجنب الانقسام.

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