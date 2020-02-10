وزير الصناعة: استبدال 10 مليارات دولار من الاستيرادات بمنتوجات ايرانية الصنع

واضاف رحماني اليوم الاثنين في تصريح صحفي ان تنمية الصناعات المحلية تأتی في سلم اولویات الوزارة وبهذا الصدد تم تدوين عشرة برامج لهذا الغرض مبينا نمو الصناعات الايرانية خلال العام الحالي ( بدأ 21 مارس / اذار 2019).

وقال ان انتاج الصناعات الدوائية شهدت خلال العام الحالی نموا بمقدار 31% كما ان صناعة الالبسة و المنتجات الغذائية حققتا نموا بنسبة 20% و 15% علي التوالي .

وصرح ان وزارته تولي اهمية كبيرة للانتاج المحلي معلنا استبدال 10 مليارات دولار من قيمة الاستيرا بمنتوجات ايرانية الصنع .

ونوه ان الصناعات الثقيلة هي الاخرى شهدت نموا حيث ان انتاج الاطارات الكبيرة حقق نموا بمقدار 25% خلال العام الحالي .

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