انطوان ضو: في جماران شعرت انني في بيت المسيح عليه السلام

وبين القس المسيحي في حوار مع ارنا ، ان الثورة الاسلامية ليست ذكرى للتخليد بل هي مستلهمة من الاسلام الذي لم يكن محصورا بزمن محدد بل يرسم المستقبل .

وقال ان الله عزوجل لم يشرع الاسلام لحقبة زمنية معينة بل لازالت مفاهيمه الشاملة مفيدة لجميع الثقافات والحضارات مؤكدا ان الثورة الاسلامية الايرانية كانت لها دور كبير في حوار الحضارات.

و فيما اشار الی الاعتداءات على فلسطين في اطار صفقة القرن و الاحداث الاخرى في العالم الی جانب انتشار الفقر والحرمان فيه قال لايمكن التخلص من هذه المشاکل الا بثورة شعبيه کما قام بها الامام الخميني (رحمه الله).

واضاف : بعد انتصار الثورة الاسلامیة التقیت الامام الخمینی(رحمه الله) في طهران و لمست عزته وقوته و تواضعه مبينا على زعماء العالم ان يتحلي بمثل هذه الميزات القيمة.

وقال : عندما ذهبت الى جماران شعرت بانني في بيت المسيح عليه السلام في الناصرة واني قريب من الرجل الذي هو زعيم الفقراء والمحرومين في العالم .

انتهى**م م**