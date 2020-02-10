المتحدث بإسم الخارجية : غدا سيكون يوما لجميع الإيرانيين

وحسب ما افاد المركز الاعلامي لوزارة الخارجية ان موسوي كتب في تغريدة له " ان الغد هو اليوم الوطني لايران و سيكون لكل الايرانيين".

وكانت معظم الشخصيات السياسية والدينية قد حثت كافة شرائح الشعب الايراني الابي والمومن والثوري الي المشاركة الجماهيرية في مسيرات '22 بهمن' (11 شباط) ليسطّر ملحمة اخري في مسار القيم النبيلة للثورة الاسلامية امام العالم، وخاصة اعداء ايران الاسلامية.

وستنطلق المسيرات غدا الثلاثاء في جميع انحاء البلاد بما فيها العاصمة طهران و سيلقي الرئيس روحاني كلمة بالمناسبة .

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